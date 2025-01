Matías Camisay, el jugador de Santa Ana que muestra su habilidad con la pelota y con la hidrolavadora

Hoy sería casi imposible hacer eso, con casi cuatro décadas a cuestas. “Era joven y, por el entusiasmo de jugar, no sentía el desgaste en ese momento”, confesó. Esa energía, sin embargo, ya no está, y es algo que lo alerta. “La Liga de Tucumán está muy competitiva. Me he enfrentado con clubes donde hay chicos jóvenes que están muy bien”, reflexionó, consciente de lo que le espera en los próximos meses. “Es difícil dejar el fútbol. Soy un apasionado”, admitió, aunque también reconoció su terquedad. “Es duro el viejo, no quiere dejar”, dijo entre risas.