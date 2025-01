Cartas de lectores: visita a los Valles y tristeza local

Recientemente con mi familia, visitamos los valles, con la esperanza de descansar unos días. Sin embargo, con gran pena he visto como se fueron apoderando de los espacios verdes a lo largo del camino al ir llegando hacia los valles calchaquíes. Algunas casitas escondidas en la vera del camino en un rancherío con sus animales, algo así nos acostumbramos verlos desde pequeños pero muy separados entre sí. Sin embargo, al llegar al monumento al “Indio” me horroricé en lo que se convirtió. ¿Eso son puestos de venta para turistas? Reflexionemos, si se quiso fomentar el comercio en esa zona (no veo la razón) ya no sé; si a alguien le importa la escultura ahí presente (que su color natural era el hormigón como lo dejó el artista y no pintada ¿?), sería interesante remodelar con un buen diseño el entorno… o simplemente que sea un mirador, sin ventas… para eso están los puestos en el valle. Pero… sigamos subiendo; ya acercándonos al Mollar, observamos cómo se apoderaron con gran soltura y descaro: diversas casas, sin diseño ni planificación: ¡ni fondos quedarán a este paso! Al lado del río fueron utilizando los márgenes para construir. ¡Lo que pasó en el lago ya lo sabemos! ¿Pero qué van hacer con todo esto? ¿Quién va a visitar Tucumán así? Nosotros nomás... hasta que no quede nada bueno. ¿Qué pasó con el proyecto de César Pelli? Pero esto nos lleva a una reflexión: no es el único lugar donde pasa esto; en Raco va sucediendo también y otros lugares de descanso. Ni qué decirles de lo que están convirtiendo en Yerba Buena; el señor dinero todo lo puede, destruyendo la fisonomía comarcana, por la que tantos se mudaron urgentemente a este lugar, sin comprender por quá sus antiguos ciudadanos eligieron este lugar. Volviendo al tema: si se van a poner a vender tierras así nomás, y vale todo, porque esos lugares con pocos habitantes fijos, no tienen estructura para dilucidar un crecimiento demográfico abrupto en las vacaciones, nadie diseña ni piensa lo suficiente. Entonces sería importante que el Estado o los representantes de estos lugares consulten a las universidades para este fin; deberían tomar recaudos lo más pronto posible; es difícil, pero hay que hacerlo. En un futuro próximo debería rescatarse un diseño urbanístico para estas villas o lugares con bellos paisajes, planificar el espacio, no dejar que loteen sin haber pensado en plazas, parques, caminos, lugares de venta de forma ordenada, estacionamiento. No se puede continuar con el caos. Paremos esto. Miremos a nuestros vecinos Salta, Santiago, Jujuy, por mirar aquí cerquita nomás.