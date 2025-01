Murió Alfred Oliveri, el recordado notero de CQC y documentalista de Netflix

Oliveri comenzó su trayectoria en los años 90 como notero, una figura emblemática en la televisión de aquella época, y destacó por su participación en programas como CQC y El Rayo. Más tarde, dio un giro a su carrera y se dedicó a la dirección de documentales enfocados en la alta gastronomía. Entre sus trabajos más destacados se encuentran la saga House of Chef y el documental Into the Wine (La ruta del vino), donde exploró junto a la sommelier Mariana Torta las principales regiones vinícolas de Europa. En el Festival de Málaga fue reconocido con dos Biznagas de Plata por sus obras Purity (2020) e Identidad (2023).