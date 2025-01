¿Acaso no lo imaginamos? Trump emperador

The Emperor Trump: “United State of América, Greenland and Canadá”. No otra especulación cualificadora cabe ante las expresiones en tono imperativo de Donald Trump accediendo al segundo mandato presidencial. ¡De los EE.UU., nada menos!, se diría repetidamente .Y también se advertiría que lo hace trasuntando una exaltación notoria del “yo”. Sobre ello sabrán mostrárnoslo mejor los especialistas en psicología que se enfocan en los significados de las expresiones personales. Ya es un “clásico” la foto de Trump mostrando a las cámaras de la prensa una carpeta donde está el decreto que acaba de suscribir y con una firma gigante. El “Salón Oval” de la White House se transfigura en un escenario para el gran público. Para el mundo todo, por la catarata de disposiciones presidenciales de “un solo día”. Esta vez, el 20 de enero de 2025. El primero del mandato de cuatro años. Algo ya había venido anunciando en los días previos al juramento, como música de fondo, estruendosa música, en rigor. Teñida de la personalidad desbordante de Trump.