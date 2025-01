Argentina igualó 1-1 con Colombia en su segundo partido del Sudamericano Sub-20

En la segunda mitad, la intensidad que se vio en el final del primer tiempo no reapareció. Argentina apostó a las combinaciones entre Echeverri, Franco Mastantuono y Andino, pero no le dieron mucho rédito. Colombia, por su parte, se acercó con un poco más de peligro al arco argentino, pero no estuvo fino en los metros finales. Pese a eso, tuvo dos oportunidades claras, que no terminaron en gol gracias a las respuestas de Barbi. El arquero de Talleres ensayó una volada extraordinaria para mandar al córner un tiro libre de Royner Benítez; mientras que en la última jugada del partido, tapó un remate de aire del propio Benítez, para sellar el empate. Argentina apenas tuvo un remate de Agustín Ruberto, que García contuvo en dos tiempos, como jugada clara de peligro en la segunda mitad.