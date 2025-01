La Libertad Avanza en Tucumán buscan afiliados en Tafí del Valle

Por su parte, Macome resaltó que el partido está abocado a la búsqueda de nuevos adherentes y no a las candidaturas para los comicios de medio término. “Hoy estamos en la conformación del partido, tratando de encontrar a las personas que apoyaron al Presidente en las elecciones de 2023 y que van apareciendo en todos los rincones de la provincia. Son gente comprometida, voluntaria y que quiere trabajar. La política por ahora no es prioridad y no estamos pensando en candidaturas. Estamos trabajando en llevar este país adelante desde Buenos Aires, en Casa Rosada, y en la Legislatura de Tucumán también”, sostuvo. “Todas las fuerzas que quieran el cambio tienen que estar en una sola línea, cuanto más seamos mucho mejor”, sumó Huesen.