La Selección Argentina Sub-20 busca su segunda victoria ante Colombia en el Sudamericano

Con solo un encuentro disputado, Argentina se encuentra al frente de la tabla y sabe que no puede relajarse. El Sudamericano Sub 20 no solo es importante por el título, sino principalmente porque es la llave para acceder al Mundial de la categoría, que se celebrará en Chile a partir de septiembre de este año. Para lograr esa clasificación, la Selección debe terminar entre los tres primeros de su grupo y avanzar al hexagonal final, un objetivo que parece al alcance, pero que depende de cada paso que den en este torneo.