Libros recomendados

Esta novela de casi mil páginas, saga que tiene como protagonistas principales a Karl y Paul Effinger, hijos de un judío relojero de Baviera que buscan su fortuna en Berlín, está precedida por un intrincado Árbol genealógico ficcional. No es ficcional, en cambio, la sucesión de acontecimientos que se narran con una prosa despojada e intensa, en capítulos breves que refiere inabarcables historias. La sabiduría de Tergit para describir en un simple diálogo es abrumadora. Y el dominio del material que tiene entre manos, infalible. El punto de clivaje, las coordenadas en las que convergen sucesos de este monumental trabajo son, sin dudas, el amor y el matrimonio entre los hermanos Effinger y las hermanas Klara y Annette Oppner, y el aire de época en una Europa sobre la que se cierne la sombra del nazismo. El vertiginoso decurso de la trama no se ve en momento alguno obstaculizado por la densidad de hechos que suman a una línea de tiempo inexorable, y a las variantes y el sino de una Alemania que progresa hacia una catástrofe que siquiera vislumbra. Umberto Eco advirtió que la novela es una máquina de producir interpretaciones. El concepto de novela total sobrevuela estas soberbias páginas, y el resultado no resulta menos que prodigioso.