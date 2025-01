¿Y si la IA, el Big Data o el simulacro fuesenel resultado de una “magnífica ironía”?

¿Vamos a dejar todo como está? No, de ser posible. La filosofía, un constante preguntar porque las certezas no le alcanzan, apuesta a dos tipos de tratos con la realidad. Uno, la aceptación de la verdad propia de la inteligencia de las ciencias, un decir de otro decir, que de modo imperceptible entra al juego de lo irónico del mensaje del poder tecnológico. Otra, es la inteligencia abarcadora y lúcida que busca el sentido, no la verdad, y reconoce y teme la “Magnífica Ironía” que esconde la última tecnología, no porque no le sea útil esta potentísima herramienta, sino porque, para salvarnos, para ser lo que deseamos desde el fondo de nuestro corazón, para encontrar el sentido de la vida, necesitamos apostar a utopías trascendentes como la libertad, lo sagrado, la belleza o la eternidad, aunque nunca las alcanzaremos.