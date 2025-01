Cartas de lectores: Estación de Trenes

Triste destino el de la estación del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Hoy un grupo de empresarios y emprendedores pretenden reconvertirla en un polo gastronómico y urbanístico, sin importar que esta terminal es el último bastión ferroviario utilizado para viajar por tucumanos, jujeños, salteños y bolivianos. Actualmente es la única estación que puede operar en bitrocha (ancha y angosta). Esta empresa ferroviaria tiene sólidos antecedentes en el rubro; tiene proyección internacional, pasando por Salta, Jujuy, República de Bolivia, teniendo como terminal la Ciudad de Cuzco (Perú). Asimismo, donó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán fracciones de tierras destinadas para la apertura y ensanches de futuras calles aledañas a la estación, y también para construir la plaza pública en homenaje al Dr. Juan Bautista Alberdi. La estación, diseñada y construida en 1890 para funcionar como tal, con andenes cubiertos para comodidad de los pasajeros que utilizaban a diario los servicios de trenes locales a El Chañar, La Ramada y Burruyacu y de larga distancia a Buenos Aires. Este ferrocarril tiene un corto recorrido dentro de la esta ciudad, y construyó cinco puentes metálicos para evitar inconvenientes en el tránsito vehicular y peatonal. A las siete hectáreas que hoy ocupa la estación del Ferrocarril General Mitre no se les puede aplicar la muletilla “Cinturón de acero” o “Cinturón de hierro”, porque en ningún momento aprisionaron a e la ciudad, sinbo que el ferrocarril la urbanizó con el Barrio Inglés o de los Ingleses; se construyeron las trazas de tranvías eléctricos de las líneas Nro 1, 2, 3 y 7, que pasaban frente a la estación, acercando viajeros. Tal como hacen los habitantes de las ciudades del Primer Mundo, donde las estaciones funcionan en centro. Ejemplos: Charing Cross (Londres, 1861); Atocha (Madrid, 1854); Nápoles (1839); Retiro (Argentina, 1915). Esta historia no me la contaron, la viví muy de cerca; durante 45 años trabajé en la Dirección de Obras Públicas Municipales y en la Dirección de Catastro y Edificación: en mis comienzos me desempeñé como técnico dibujante en Construcciones, y años más tarde como abogado; allí tuve la oportunidad de ver los distintos proyectos ferrourbanísticos para San Miguel de Tucumán, pudiendo citar el Plan Regulador de Crecimiento para la Ciudad, durante la Intendencia municipal de Juan Luis Nougués. Año 1928: Reordenamiento Territorial, Arq. Gino Calcaprina. Año 1955: Plan de Regulación y Crecimiento de la Ciudad, Ing. Luis Vicente Platas. Año 1951: Remodelación Ferrourbanística para San Miguel de Tucumán, año 1972; Reordenamiento Territorial, año 1992. Los autores nunca aconsejaron que las estaciones de pasajeros fuesen trasladadas fuera de la ciudad. Este tipo de proyecto debe ser conversado con las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, de Ingeniería y de Derecho y Ciencias Sociales; la Universidad Tecnológica Nacional y las fuerzas vivas, para que también brinden su opinión.