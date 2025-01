Humo, cuchillos y pánico: hinchas de Lazio atacaron brutalmente a seguidores de la Real Sociedad

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, visitó a dos hinchas vascos internados en la capital italiana y, a la salida de uno de los dos hospitales, declaró: “Venimos de los dos hospitales en donde están las dos personas, tanto Héctor como Iker. He podido hablar con los dos (...) Tampoco tengo información sobre el estado exacto de su salud, porque los médicos no me la tienen que dar. Lo que deseamos es que se recuperen cuanto antes y que puedan superar el momento en el que están”, dijo el directivo en un video publicado por el club vasco. El dirigente resaltó que los dos hinchas están “nerviosos y preocupados” por la ola de violencia en Roma.