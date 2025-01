La curiosa conexión entre Franco Colapinto y Tucumán

El mensaje, enviado por un fan tucumano a través de la campaña publicitaria de Motorola, preguntaba con humor: "¿Probaste nuestros sandwiches de milanesa?". La respuesta de Colapinto, a través de un video de la marca, no solo dejó claro que el piloto no tuvo la oportunidad de probar este manjar tucumano, sino que, con una sonrisa, dejó la puerta abierta para que le envíen una buena milanesa: "Espero que me manden porque se me complica ir a Tucumán ahora", dijo, demostrando que, a pesar de sus compromisos internacionales, tiene claro que una buena comida nunca debe faltar.