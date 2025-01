Con una misa homenajearon a las víctimas del Sollunko

“Ellos están bien”

Cristina Gutiérrez de Rodríguez, madre de Ricardo Sergio Rodríguez, no pudo evitar emocionarse: “El sentimiento para mí sigue siendo de mucho dolor”, dijo entre lágrimas. “Pero me siento con la certeza de que están bien. La gente todavía sigue recordando el hecho. Cuando subo a un taxi y sale la conversación de ese día, me suelen preguntar mucho. Yo trabajé en el colegio Montserrat durante 32 años como secretaria de la primaria y los chicos siempre querían saber sobre la historia. A Ricardo lo recuerdo feliz porque hizo lo que quería siempre. Amaba la montaña”, agregó emocionada.