Cartas de lectores III: Compañía de seguros

El pasado 26 de diciembre a las 20 un colectivo rozó mi auto en avenida Independencia al 1.400. Aclaro que yo circulaba de oeste a este con las luces encendidas y aún de día. El chofer me fue encerrando contra la platabanda sin poner guiño ni fijarse por el espejo aduciendo luego que esquivaba una rama. Si yo no frenaba podría haber sido peor. La línea de colectivos está asegurada. La compañía de seguros me pidió una serie de comprobantes, fotos, croquis, fotocopias de carnet, de tarjeta verde, etc. Es decir, yo, que soy damnificado, tengo que preocuparme de todo. Ante esta situación y ya que estamos en etapa de desregulación, me pregunto si no se debería obviar el seguro automotor y dejar que las partes diriman sus problemas judicialmente. Tal vez esto evitaría la burocracia y el negocio de las compañías de seguros que hacen perder tiempo y no resuelven nada. .