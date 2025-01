Quevedo sorprendió con su transformación física: "Estaba muy mal físicamente"

Quevedo comentó el por qué de su extremo cambio físico

El corto muestra el día número 95 del proceso del streamer, quien revela también el cambio del cantante. Durante el clip, Ibai desafía al cantante a hacer dominadas y a aumentar su peso en cada ejercicio que hacía, también Quevedo explicó por qué de su cambio físico: “Llega un momento del año pasado que estaba muy mal físicamente. No solo como estéticamente, sino en el día a día”. También agregó: “Realmente yo sentía que los pulmones no me daban”.