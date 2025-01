¿En qué consiste la cláusula "anti River" que Racing incluyó en la salida de Juan Fernando Quintero?

La relación entre Juan Fernando Quintero y Racing llegó a su fin tras una temporada inolvidable, coronada con la obtención de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el capítulo de su despedida de Avellaneda no fue tan sencillo como el colombiano esperaba. Su llegada al América de Cali, el club que eligió para volver a jugar en su tierra, se vio demorada por una cláusula particular impuesta por Racing: el volante no podrá ser traspasado a ningún club argentino mientras dure su contrato en el conjunto escarlata.