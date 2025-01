Concepción reclama una nueva ley de coparticipación: Molinuevo insiste en la autonomía municipal

En una entrevista con LA GACETA, Molinuevo explicó las gestiones judiciales e institucionales emprendidas por su municipio para reclamar una distribución más equitativa de los recursos provinciales. "Es un tema que venimos reclamando hace cerca de 10 años. La ley actual data del siglo pasado y no distribuye la totalidad de los impuestos, algo que no ocurre en otras provincias. Por ejemplo, ingresos brutos, que representa el 80-85% de la masa de impuestos provinciales, no se coparticipa en Tucumán. Esto nos obliga a buscar constantemente recursos adicionales en la Casa de Gobierno", expresó.