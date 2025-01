El libertario Ramiro Marra pidió "levantar" a personas en situación de calle en CABA

La propuesta de Marra fue duramente rechazada por diferentes sectores. El senador bonaerense Federico Fagioli, referente de Patria Grande y autor del Proyecto de Ley de Personas en Situación de Calle aprobado en el Congreso en diciembre de 2021, le respondió: "No es que no lo entienden, pedazo de hijo de p... Es que no tienen dónde dormir, no tienen dónde vivir. Por culpa de gente de m... como vos y de (Javier) Milei que solo les importan las criptomonedas es que hay cada vez más personas en situación de calle. SOS UN C… Y UNA BASURA".