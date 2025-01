Cómo detectar falsas ofertas de trabajo en LinkedIn

Las ofertas de trabajo falsas en Linkedin es algo que ha crecido en el último tiempo, y así lo denunciaron varios usuarios de la página: “Hace unos días recibía por parte de un tal Gustavo Costa una oferta de empleo, en donde me compartía una url del proyecto y también un link. Donde se suponía que había unos archivos incluidos el job description, salario, bonos etc. Y él me pedía que yo descargue eso en mi computadora. Obviamente no lo hice, le envié un mensaje diciendo que agradece el interés pero que no me parecía que yo tenga que descargar nada, sobre todo con las tantas estafas que ocurren hoy en día, que si quería podíamos tener una videollamada y él podría mostrarme todos esos archivos. Automáticamente desapareció el chat y su perfil no apareció más”, contó Oscar Grondona, Product manager del blog de Linkedin. En las respuestas de este comentario, varias personas respondieron que sufrieron situaciones similares.