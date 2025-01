El concejal Arnedo arremetió contra los empresarios del transporte por problemas con la Sube

Finalmente, Arnedo, reiteró su escepticismo con respecto al mejoramiento del servicio de transporte. “Cuando me opuse al último aumento del boleto, lo hice convencido de que ese aumento no iba a mejorar nada. El tiempo me dio la razón. Pese a los esfuerzos de la Provincia y del Municipio, la frecuencia sigue siendo baja, el estado de las unidades es malo y el servicio es deficiente. Insisto en que, para notar un cambio positivo en el servicio, es necesario barajar y dar de nuevo, tal y como lo propuse eninproyecto de ordenanza del año pasado, en el que propongo avanzar con licitaciones públicas nacionales e internacionales, con pliegos de por medio, para entregar las concesiones a empresarios serios y sobre todo comprometidos con brindar un buen servicio”, concluyó.