Denuncian a dos policías por haber golpeado a un motociclista

“Justo al frente de donde ocurrió el ataque funciona un drugstore que tiene cámaras y que en ese momento estaba abierto. Cuando fue a consultar le dijeron que no estaban en funcionamiento por lo que no tenían registros de la golpiza. Había otras cámaras de seguridad por la zona. En esos videos no se puede identificar quiénes son los policías pero sí se ve cuando A.P.L se cae, se para, llega la policía y el tiempo que lo tienen ahí. También conseguimos testigos que se van a presentar para dar fe de todo lo que han visto”, dijo Monteros.