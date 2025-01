Cartas de lectores: Colas en los bancos

Las colas en los bancos, para la fecha de cobro de jubilaciones y pensiones, atentan contra la salud de nuestros mayores especialmente en verano. Concretamente me resulta increíble que, en la esquina norte, el Banco Nación no pueda encontrarle solución a ese tema, ya que según me han contado, esa sucursal además de las cajas a nivel de la vereda tiene otras tantas en un subsuelo. Y me surge una duda ¿en esos días que la sucursal se satura su gerente no puede disponer de todo el personal para duplicar la respuesta? Puedo entender que son fechas complejas donde se pagan y cobran otras cosas además de las jubilaciones, que hay ancianos que usan las filas eternas para socializar porque viven solos, que otros jubilados preferirían entrar y salir en cuestión de minutos y que hay quienes prefieren hacer valer sus derechos sin demoras. Creo que en el caso concreto de la esquina norte, el Banco Nación y la Municipalidad podrían aunar esfuerzos y dar una solución ya que a menos de 100 metros del Banco hay un ex-mercadito, donde podrían concentrar a los pensionados para que al menos estén bajo techo haciendo cola hasta que un cajero les pague su haber.