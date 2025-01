Qué hay para hacer este domingo en Tucumán

Film&arts

Concierto en el Teatro Colón

Hoy a las 20, la señal de cable Film&Arts estrenará “Breathe”, el concierto de la soprano coreana Hera Hyesang Park realizado en el Teatro Colón. Es un espectáculo que explora la respiración como hilo conductor entre la música, el arte y la vida, con un repertorio que abarca desde arias barrocas hasta canciones contemporáneas, en un viaje musical que comienza con la melancolía de “When I Am Laid in Earth”, de Henry Purcell, y culmina con “El día que me quieras”, de Carlos Gardel. Cada obra está acompañada por una pieza visual dirigida por Mariano Nante, y la orquesta es integrada por músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón y dirigida por Marcelo Ayub.