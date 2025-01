Cartas de lectores IV: El sector agropecuario

Habiendo leído la carta del lector Javier Ernesto Guardia Bosñak (“Sobre el sector agropecuario”, 16/01), me permito expresarle mis coincidencias pero también mis grandes divergencias. Empezando por las coincidencias, me alegra que comparta la importancia de los Ateneos de jóvenes, y coincido que sea “en un contexto amplio y con toda la información histórica y estadística sobre la mesa”, como él expresa. Con respecto a “la concentración de la tierra y de la riqueza” también coincido, porque es un fenómeno potenciado por el kirchnerismo. Hace 30 años había 450.000 productores agropecuarios en el país, y hoy no más de 250.000. Y de esos 30 años, el kirchnerismo gobernó 16, y es interesante comprobar las hectáreas que pasaron a manos de políticos y dirigentes. También aumentó la riqueza de funcionarios, como el caso de quien pudo navegar en yate por el Mediterráneo, mientras aumentaba la pobreza en su jurisdicción. El lector Guardia Bosñak expresa que “el modelo agroexportador sigue siendo nuestra condena, potenciada por la aparición de la soja”. En el año 2001 la soja tenía 3,5% de retenciones. Con Néstor Kirchner superó los u$s 600/ ton. FOB, y se aumentaron las retenciones a 23,5 %. Hoy están en 33 %. A modo de ejercicio teórico, con un precio de u$$ 390/ ton., el valor total de las exportaciones de soja sería de U$S 18.720 millones, cuyas retenciones serían de U$S 6.178 millones, que se los lleva el Estado. Para el productor es una situación patética. Con un precio internacional bajando en términos reales, con un tipo de cambio con el peso apreciado, y con una alta tasa de derecho de exportación. En el año 2024, con precios internacionales en baja, la soja se pagó en promedio un 35/40 % más en Brasil que en Argentina, una diferencia de 110-115 U$S/ ton. El lector expresa que “a Cristina nunca se le habría ocurrido liberar importaciones y masacrar el consumo interno, como sucede desde diciembre de 2023”. Le recuerdo al lector que el gobierno de Alberto y Cristina dejó el 2023 con una inflación de 211%, que se bajó a 117.8% en el 2024, que aún es muy alta, y tenemos la expectativa de que en 2025 no sea mayor a 30%. Y finalmente voy a mencionar algunos logros del medio siglo de oro de 1880 a 1930. La ley 1.420 de Educación primaria gratuita y obligatoria, que duplicó en 6 años la cantidad de chicos en la escuela; expansión de ferrocarriles por todo el territorio nacional; puertos; inmigración de Europa, Siria y Líbano, que pobló y puso en producción la Pampa gringa y el Norte argentino; recuperación de la Patagonia que pretendían los chilenos; creación de la industria frigorífica y textil, entre otras. En Tucumán, expansión y modernización de la industria azucarera; creación de la Universidad y de la Estación Experimental Agrícola. La Granja Modelo, que proveía leche tratada a la ciudad de Tucumán; colegios; hogar de ancianos, de mujeres, de hombres; Sala cuna, etc., todo con el costo de industriales pioneros. En cambio, en los últimos 25 años predominaron la corrupción y el nepotismo y aumentó la pobreza. En medio de los bolsos de López, la Rosadita, los cuadernos de Centeno, etc. Finalmente, veo positivo y alentador plantear estos temas a la sociedad, y por eso agradezco al Sr. Guardia Bosñak, porque esta polémica debe servir, a pesar de los disensos, para construir una Argentina mejor para todos.