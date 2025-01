Cartas de lectores II: Genealogía

Con obstinación digna de mejor causa, otra vez vuelve a la carga el Sr. Arturo Garvich (“Los blasones”, 16/01), sobre un tema que evidentemente lo obsesiona, incurriendo en varios errores y generalizaciones. Con respecto al supuesto origen sefaradí de los conquistadores (no los identifica), hasta donde sé, el único caso comprobado de un judío converso residente en el Tucumán durante el siglo XVI o XVII es el del licenciado Maldonado de Silva, del cual desciendo, y sobre quien escribió Marcos Aguinis “La gesta del marrano” (dicho sea de paso, ningún parentesco tuvo el licenciado con los Silva tucumanos). Por otra parte, no explica Garvich lo del “absolutismo eclesiástico”, pero si con esa expresión alude a la magna obra misionera de jesuitas, mercedarios, dominicos y franciscanos en América, y a la fundación de conventos, universidades y hospitales, bienvenido sea el mal llamado “absolutismo eclesiástico”. El anhelo de Garvich de estudiar esa supuesta inmigración masiva sefaradí me parece plausible, pero con documentos en la mano, sin prejuicios de ninguna índole, y siempre y cuando el móvil no sea denostar con ligereza y superficialidad a la magna empresa de la conquista y la evangelización, ni acomodar la historia a preconceptos o prejuicios, como un traje a medida. Un par de acotaciones: 1) las logias no aparecieron como reacción al absolutismo monárquico (el borbón, ya que los Austrias no fueron absolutistas, al menos en el sentido teológico-político del término), sino que precisamente actuaron prohijadas por los primeros, por ejemplo, alentando en España la expulsión de la Compañía de Jesús. 2) la lista garvichiana de los apellidos supuestamente sefaradíes es tan caprichosa como incomprobable, salvo que Garvich se haya tomado el trabajo de investigar concienzudamente en los archivos argentinos, españoles, peruanos, chilenos, bolivianos, etc., cosa que de la que dudo mucho, habida cuenta del tenor de sus afirmaciones barrederas, en bloque. 3) Tampoco distingue Garvich entre el reinado de los Austrias y el de los Borbones, distinción indispensable para evitar errores tales como el de llamar “colonias” a los reinos (virreinatos) de ultramar. Basta con leer desapasionadamente las leyes de Indias, las crónicas de la época, y los documentos privados y oficiales (protocolos notariales, procesos judiciales, informaciones de méritos y servicios, cartas de los gobernadores, cédulas reales, consultas al Consejo de Indias, acuerdos de las Reales Audiencias, etc., etc.), para advertir que las cosas no fueron tan simples ni tan esquemáticas como las presenta el lector Garvich. 4) Éste desconoce un elemental apotegma de la genealogía: identidad de apellido no equivale necesariamente a identidad de linaje. Digo esto por la lista de apellidos de “próceres” que tan suelto de cuerpo elabora este caballero, seguramente tomada de la Wikipedia, o de algún blog. 5) El congreso sanjuanino no fue “de blasones”, como afirma con ligereza e inexactitud el iconoclasta Garvich. Para comprobarlo, tendría que haberse tomado el trabajo de asistir a ese evento, cosa que tampoco hizo. 6) La supresión de los títulos de nobleza por la asamblea de 1813 no obsta a la investigación genealógica e histórica seria. Los “blasones”, que tanta urticaria le causan al Sr. Garvich, son parte de una antigua costumbre medieval, sobre la que hay innumerables publicaciones de especialistas; pero aun así, su indisimulada aversión a la heráldica -y a todo lo que en su imaginación relaciona con ella- lo lleva a fustigar ciegamente al congreso sanjuanino, solo por no haberse presentado allí algún trabajo o ponencia sobre la supuesta inmigración masiva sefaradí en los primeros años de la conquista. En síntesis, lamentamos que el Sr. Garvich opine a la ligera.