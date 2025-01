A diez años de la muerte de Anita Ekberg, la última diva

Era un sueño posible. Era el 1960. Hace ya una vida. ¿Quiere saber si me siento sola? -me dice-. Sí, lo estoy. Pero no me arrepiento. He amado, he llorado, he reído, me he sentido loca de felicidad. He ganado y he perdido. No tengo un marido, no tengo hijos y, ahora, estoy sola aquí. Ese “aquí” quiere decir un geriátrico en los Castillos Romanos, donde la actriz sueca, de 80 años, reside desde hace un tiempo, después de haberse quebrado ambos fémures.