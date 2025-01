La lección de literatura de Han Kang

Por este corredor también se llega al corazón del texto: todos los pasadizos argumentales parecen conducir a un mismo sitio: el de las personas que están rotas. Aquellas que, por las razones que fuera, son incapaces de decir. De ver. De escuchar. La novela palpita la violencia, explícita o velada, intentada o inadvertida, de la que son objeto. Como con la alumna de griego, a quien su ex esposo trata de “loca”. O con el profesor, a quien su amigo desahuciado le preguntaba si ya había pensado cómo sería su vida en las tinieblas. Pero lo dramático y sublime es que Han Kang también repara en la violencia de que son capaces aquellos que están rotos a la hora de vincularse con los demás. El que no puede ver le reclama hablar a quien no puede. La que no puede oír le exige a quien no puede ver que mire su dolor. La que no puede hablar le niega razones a quien trata de entenderla.