¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¡¿Qué hacemos?!

¿Un mundo donde no tengas que trabajar nunca más? No, no es el cielo (aunque para algunos podría serlo), ni una utopía socialista. Es el futuro que se viene, gracias a la Inteligencia Artificial Superinteligente (ASI). Sí, leíste bien, Súper-inteligencia. O sea, una IA que no solo te arma un Excel o te resume un libro, sino que piensa mejor que vos, que yo, que el más genio de los genios. ¿Da miedito? Un poco, sí. Pero también da para pensar, y mucho. Así que agarrate fuerte, que nos vamos de viaje al futuro. Y no te preocupes, que no es Terminator ni Matrix. (¿O sí? Música dramática)