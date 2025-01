Milei ya tiene un intendente: se lo arrebató al PRO

“Es lo que hace el poder. El poder genera que, entre personas que tenemos algún tipo de afecto o una historia común, de repente empiezan a pasar estas cosas y la verdad que no está bueno. Si bien Diego es intendente y fue un gran gestor, en lo humano son actitudes que al final del camino no son del todo sanas. Si esto es realmente así, no termina de quedar claro el distanciamiento. Te puede pasar que no todo el partido vaya en la dirección que vos querés, pero también hay instancias de participación, uno puede dar discusiones, puede armar una bandita y juntar gente que más o menos piensa como uno”, opinó. En esa línea, Yeza amplió: “Los sistemas y las organizaciones tienen esas distancias y así construí mi relación con distintos líderes. Me pone triste porque es un intendente que, gracias al PRO, logró cambiar y torcer la historia de un municipio importante como Tres de Febrero, al que pudo cambiar un montón, pero no comparto esta decisión”.