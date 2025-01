Cartas de lectores II: Decadencia

Hace poco un columnista de este diario sacó una nota sobre el caso Nara/Icardi/Suárez. La verdad, es increíble que la prensa argentina les dé espacio a estos personajes. Respondiendo a esa nota, esta decadencia de Argentina de gente que consume chimentos y prensa sensacionalista es producto de lo que esta gente genera en la sociedad. Desde que estalló todo esto, no hay canal de TV o periódico que no tenga en sus noticias a estas tres personas, en vez de estar mostrando la crisis del país, o los intelectuales que tuvo Argentina , en todos los rangos tantos en la ciencia , en el deporte, en la música, en la literatura. Un país que tuvo una época de cultura que hemos perdido desde la época de la “tinellización” que es donde estos personajes abundan la llamada TV Basura, donde los adolescentes son los que más consumen todo este tipo de noticias. Se nota que este escándalo vende muchísimo porque ya hace un tiempo que siguen alimentando el morbo de todo esto, sobre todo los programas porteños. Todo esto es muestra de la decadencia de nuestra sociedad, de nuestros gustos y de lo que alimentamos todos los días, y que la mayoría de los argentinos elige consumir en sus hogares. Ojalá algún día recuperemos lo que perdimos; el día que eso suceda no habrá más Nara/Icardi/Suárez.