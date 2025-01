Cantares Country Urbano: un caso testigo de impacto social positivo e integración público-privado eficiente

“Un desarrollo inmobiliario no puede ser concebido desconociendo el entorno que lo contiene. No puede darle la espalda sino, por el contrario, debe enriquecer su potencial urbanístico mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de la zona, no solo de aquellos que vivirán en el emprendimiento. Debe agregar valor al entorno que lo precede. Esa es la misión que un buen desarrollador inmobiliario debe priorizar”. La frase pertenece al Arquitecto Diego Rojkés, de la constructora y desarrollista AVANCO.