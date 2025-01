Test de personalidad: elegí una mochila y descubrí el trauma oculto que afecta tu vida

Si has elegido la primera mochila indica que -a una edad temprana- enfrentaste inconvenientes que te hacían sentir débil e impotente. En una situación como esa, buscaste el apoyo de personas mayores y más fuertes, pero no lo obtuviste. Las expectativas engañosas y el dolor persisten en tu subconsciente durante toda la vida. Es hora de dejar de depender de las opiniones de otras personas, no esperes su aprobación. Tenés que aprender a convertirte en una persona independiente, a no esperar el apoyo de los demás. Después de todo, ya no sos un niño pequeño y débil, sino una persona fuerte y responsable.