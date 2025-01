Cartas de lectores (II): litigio en río colorado

Ante la noticia publicada en LA GACETA (13/01-Pag. 8) y ante el hecho de que la Dirección General de Catastro pusiera un sinfín de trabas para aceptar la presentación que la suscripta por medio de su abogado hiciera ante esta repartición poniendo en conocimiento de la misma que los Padrones N° 286919 y 286920 de la propiedad de Río Colorado está en litigio y por ende debe Catastro abstenerse de aprobar cualquier plano de mensura como así también loteo y/o venta de parcelas que pertenezcan a los padrones citados. Es por esta razón que pongo esta situación en conocimiento de las máximas autoridades de Catastro. Ya, no obstante existir por parte de tribunales una medida de no innovar en los padrones citados, se han vendido lotes y edificado casas, abierto calles, etc, etc. No ha intervenido ninguno de los delegados comunales que se desempeñaron en el lapso 2015 a la fecha, desconociendo la ley 7.350 y 4.537, no obstante haber tenido conocimiento estos funcionarios de la medida de no innovar dictada por la Justicia. Hoy no reconocemos las parcelas N° 286919 y 286920 pues están algunas fracciones del terreno en litigio con edificaciones de casas. Querríamos saber cómo se soluciona esto, y si Catastro dio el visto bueno a algún permiso y/o autorización para que se construya. De acuerdo a lo leído en LA GACETA del 13/01/2025 podría ser que así hubiera pasado. De ser así, y son nuestros temores, los responsables debieran pagar de su peculio, aparte de ser sumariados el daño no solamente moral sino pecuniario que nos hubiere ocasionado. Queremos aclarar que somos personas de edad, octogenarias , y esta situación perjudica nuestra salud.