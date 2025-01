Cartas de lectores: Proyecto de crisis

Hay informaciones que insultan la inteligencia de los pueblos, que son las víctimas del drama, que significa el genocidio económico y social ocasionado por los gobiernos de turno. LA GACETA, en su edición del 12/01 sorprendió a sus lectores y a la opinión pública con un anuncio de la Directora Gerente del FMI sobre un hipotético oasis económico y social en la economía Argentina. Si a esta valoración le sumamos el relato de la baja del riesgo país, entonces los argentinos vivimos en un paraíso. La antítesis de la CEO del organismo de crédito se muestra en la caída de la actividad económica, en el cierre de las fuentes de trabajo, la baja del consumo etc., que el GPS (“Morgan Stanley y Argentina”, LA GACETA, 24/06/21) no consideró al momento de analizar el indicador económico, que mide el riesgo de invertir en un país, en comparación con otro y que detecta a las futuras víctimas del genocidio económico, financiero y social, que en la actualidad es el resultado de un proyecto de crisis y empobrecimiento, diseñado por Caputo y deletreado por Milei. Es un índice influenciado por: el déficit fiscal, dibujado para engañar a los futuros acreedores; el superávit fiscal, secuela del ajuste a los jubilados, eliminación de la obra pública, suprimir las transferencias a las provincias, etc.; el crecimiento económico, descalificado por la caída del consumo, una inflación dibujada por el Indec, etc.; la situación política, que el Gobierno superó mediante la corrupción del Congreso, calificándolo como una “negociación”. Si el GPS sirve para empujarnos al endeudamiento, considero que una vez blanqueados los indicadores, y tomadas las deudas, en poco tiempo el riesgo país tendrá una reacción en V. Es suicida tratar de convencer al pueblo sobre la realidad del “milagro argentino”, cuando estamos de rodillas ante los próximos vencimientos.