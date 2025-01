Milei: las PASO son “siniestras” y “miserables”

Así, el jefe de Estado ratificó que el objetivo del Gobierno es eliminar las PASO y no suspenderlas, como proponen aliados al líder libertario. Pero la realidad es que el Gobierno no cuenta con los votos suficientes para lograr su cometido durante el período de sesiones extraordinarias, que comenzará este lunes 20. En el Pro tendrían particular interés por suspenderlas este año, pero mantenerlas vigente para las presidenciales, algo en lo que coincidirían desde Unión por la Patria, que no está muy convencido de ser la rueda de auxilio para el oficialismo. El proyecto que se tratará en extraordinarias fue enviado al Congreso el 21 de noviembre pasado, y señala que los partidos, alianzas o confederaciones registrarán ante el Juez Federal con competencia electoral las listas de candidatos con una antelación de 60 días. Asimismo, reafirma que cada agrupación política podrá presentar una única lista de candidatos por categoría de cargos nacionales a ser dirimida.