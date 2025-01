¿Cuándo viajaría Romero a Estados Unidos para sumarse a Minnesota United?

Atlético Tucumán está ante un hecho histórico, de eso no hay dudas. En la jornada de hoy se confirmó que Nicolás Romero pasará a la Major League Soccer a cambio de un monto millonario. Tanto el “Decano” como Minnesota United llegaron a un acuerdo para que el nacido en Chumbicha emigre al fútbol extranjero a cambio de U$S 2.1M (más U$S 1M en objetivos a cumplir en un año), totalizando U$S 3.1M, cifra récord para el club y que enorgullece a los simpatizantes por tratarse de un futbolista surgido de las divisiones inferiores.