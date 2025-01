Jaldo dejó inaugurado el nuevo Shockroom del hospital Padilla

“La cuestión edilicia se la ha refaccionado y he construido a nueva, se ha traído equipamiento de última tecnología y por supuesto, por más edificio que tengamos y por más tecnología y equipamiento que tengamos, si no tenemos el nivel de personal y profesionales esto no podría funcionar, esta sala de emergencia no podría funcionar. Y ustedes saben muy bien que en los momentos más difíciles que tenemos en materia de salud, las personas siempre pedimos y acudimos mayoritariamente a los hospitales públicos, que es donde están las guardias siempre equipadas con profesionales y personal predispuesto a atender, porque en la emergencia es donde el ser humano se debate en vivir o no vivir. Y acá hoy estamos inaugurando esta sala de emergencia con 10 camas más, con tecnología, con personal, con profesionales, prácticamente estamos duplicando en el hospital Padilla lo que tiene que ver la emergencia, para que ojalá los tucumanos no la necesiten, pero el día que lo necesiten que lo tengan”, afirmó Jaldo.