Alejandra Darín, una vida que fue de la pantalla a la militancia sindical

El titular de la delegación local de la AAA, Jaime Mamaní, la evoca para LA GACETA, sin salir de la sorpresa de su muerte. “Conocí a Alejandra en forma personal y muy cercana. En 2015, cuando asumimos el cargo, vino a Tucumán por primera vez en forma oficial y a partir de ahí entablamos una relación no solamente laboral sino de amistad. Teníamos un permanente contacto y charlas, porque además de ser una laburante independiente, con cero frivolidad porque no le importaba su apellido, vivía de forma normal. Donde nos sentábamos, saludaba a todo el mundo, se sacaba fotos y cuando estábamos en forma íntima, hablábamos de la familia y los amigos, de anécdotas, no únicamente de los problemas del país. Hasta el último momento, defendió los derechos de todos y ha sido una referente muy importante, con carácter muy fuerte, ideas bien consolidadas y muy democrática”, afirma.