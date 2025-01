Volcó un camión lleno de animales y los vecinos los faenaron

La carga había sido comprada por Héctor “Tito” Pérez e Hijos, a la firma santafesina de Ángelo Malvestiti. Según indicó el dueño de la carga, se trataba de una “carne especial”, que estaba destinada al frigorífico de Moreno de la familia Pérez e Hijos. El dueño de la firma aclaró a LA NACION, que en rigor, murieron solo cinco animales por asfixia y hubo otros quebrados. No obstante, el resto de los animales fueron faenados por los vecinos que se acercaron. Tras el accidente, llegó otro camión a auxiliar la carga, pero “la gente no los dejó cargar”, explicaron. El empresario, señaló que más del 60% de la hacienda se podía volver a cargar y transportar hasta el frigorífico asignado. Además, observó que la policía no hizo nada e incluso se puso alerta a la gente que rápidamente se acercó al lugar.