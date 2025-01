Cartas de lectores: Sobre el sector agropecuario

Leí con atención la carta “El sector agropecuario”, del lector José Manuel García González (15/01), en la que hace una entusiasta defensa del productor de campo, a quien le reconoce todos los méritos por haber crecido e incorporado tecnología de punta, “sin ninguna ayuda del Estado”. Propone la realización de Ateneos Juveniles en las todas las Sociedades Rurales del país, con el objetivo de transmitirles a las nuevas generaciones “el milagro agroexportador” que hizo del período 1880-1830, el “medio siglo de oro” de la Argentina. Hay que romper mitos que impuso el populismo en contra del Campo (dice el mencionado lector), lo que me lleva a coincidir en la idea de los Ateneos Juveniles, pero en un contexto amplio y con toda la información histórica y estadística sobre la mesa, ya que los mitos no son tales y la verdad con pensamiento crítico fue mutilada y hasta escondida por la portuaria historia oficial. El medio siglo de oro argentino no fue tal para todo el pueblo argentino, sino para una élite del puerto y la Pampa húmeda, conformada por familias patricias que comenzaban a darle forma a una protooligarquía que en poco tiempo ostentaría sus fortunas y despilfarro por las principales ciudades de Europa y el mundo. Ese modelo agroexportador fue la condena de países como el nuestro, dedicados a partir de ese momento a vender materia prima y a comprar productos elaborados en el exterior, muchas veces con nuestras propias materias primas (solo con Yrigoyen, Perón y Cristina hubo en la Argentina un incentivo al desarrollo Industrial y así les fue, con golpes de Estado, golpes blandos y persecución mediáticojudicial). La riqueza se repartía entre pocas manos y familias, mientras la pobreza hacía estragos en los restantes niveles sociales, al punto que, en 1902, con la primera conscripción del recientemente instaurado Servicio Militar Obligatorio, el 46% de los convocados no reunía las condiciones mínimas de talla y peso para ser aceptados. Durante el Gobierno de Roca, en 1904, el funcionario Juan Bialet Massé (médico catalán) le entregó un informe en el que detallaba la pobreza extrema en provincias del Norte y Sur, con niveles de explotación laboral y social propias del medioevo. Cien años después, el modelo agroexportador sigue siendo nuestra condena, potenciada con la aparición de la soja y una mayor concentración de tierras y de riqueza, generando muy poco empleo directo, saturando caminos y rutas y utilizando toda la infraestructura que le ofrece la Nación. Sus posturas elitistas son evidentes, ya que ni a Macri y mucho menos a Milei les hicieron tractorazos y paros patronales como sí lo hicieron con gobiernos populares como el de Cristina Fernández de Kirchner, a quien nunca se le habría ocurrido liberar las Importaciones y masacrar el consumo interno, como sucede desde diciembre de 2023. Adelante con los Ateneos, Sr. García González, pero con datos estadísticos y con libros de historia en mano.