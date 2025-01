"Se va a terminar cuando le metan un tiro a algún familiar", las durísimas palabras del arquero Pegini contra el árbitro tucumano Mauricio Martín

El arquero no ocultó su indignación y reconoció que esta situación le genera un profundo desánimo: “Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ir a entrenar en Jujuy. En el primer tiempo me sacó amarilla por hablar; ahí me empecé a reír. Después, en el segundo tiempo, se sintió ofendido por un gesto que hice y que lo tomó personal. Es un delincuente y cara dura”. Según sus palabras, el accionar del árbitro lo hizo recordar las razones por las que había dejado de jugar al fútbol en el pasado. “Estas cosas te voltean todo, estamos en Argentina y esto pasa, te dan ganas de dejar todo”, lamentó.