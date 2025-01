Los shows musicales más importantes para 2025 en Argentina

Marzo promete ser un mes con variedad, dado que el día 13 el grupo The Warning, integrado por las hermanas Villarreal, brindarán un espectáculo en el Teatro Flores, en el marco del Keep Me Fed World Tour 2025. El dia 18, en el Estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, se dará el regreso de Garbaje, que combinará canciones de su último disco con clásicos que marcaron generaciones. Pero sin dudas que el evento más importante del mes será el Lollapalooza, que se llevará a cabo del 21 al 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y contará con la presencia de más de 100 artistas de la talla de Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool o Rüfüs Du Sol, además de que se dará el regreso de Tan Biónica.