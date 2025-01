Hubo lluvia de goles en Uruguay y Atlético Tucumán perdió 3-2 frente a la Católica

Nicolás Laméndola, Ramiro Ruíz Rodríguez y Marcelo Ortiz fueron las otras caras nuevas que sumaron minutos en relación al 2024. El único aprobado fue “RRR” que lastimó con su velocidad y se mostró muy enchufado en cada ataque. Empezó jugando por izquierda, después por la derecha. En tanto que Laméndola no tuvo una buena noche, le ganaron la espalda cada vez que los chilenos decidieron atacar por su sector y no pudo colaborar con Brandán en defensa. Ortiz, por su parte, no pudo controlar a los delanteros rivales y se mostró incómodo jugando con perfil invertido (es derecho y jugó como zaguero zurdo).