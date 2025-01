Cecilia Roth dijo que el gobierno de Milei tiene la necesidad de “marcar enemigos”

Durante la entrevista con Ernesto Tenembaum, Roth detalló su reacción inicial ante las críticas: “Me sorprendió mucho, no estaba en Buenos Aires. Una amiga me llamó y me dijo: ‘Estoy con vos’, y yo ni sabía por qué”. A pesar del impacto emocional, la actriz también señaló que la situación tuvo un efecto positivo inesperado: el incremento en la venta de entradas para su obra de teatro. Con humor, agradeció irónicamente a Milei por la publicidad gratuita. “Cuanto más fuerte van contra alguien, más les toca”, reflexionó, citando casos similares como el de la cantante Lali Espósito.