Las frutas que recomiendan los expertos para combatir la ola de calor

Qué otras frutas se recomiendan para enfrentar la ola de calor

-Frutillas: con un 89,6% de agua, son refrescantes y están llenas de vitaminas B2, B5, B6 y K, además de cobre y magnesio.

-Ananá: contiene un 86,8% de agua y es rica en vitaminas A y C, calcio, fósforo y potasio.

-Cítricos: aunque no son tan hidratantes como la sandía, aportan una gran cantidad de vitamina C, esencial para combatir procesos inflamatorios.

-Naranjas: ricas en vitamina C y agua, son ideales para fortalecer el sistema inmunológico y mantenerse hidratado.

-Uvas: Además de ser una fuente de hidratación, las uvas contienen antioxidantes que benefician la salud general.