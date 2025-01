Soñó con ser un prócer como Belgrano y hoy ayuda a otros jóvenes a alzar la voz

A su vez, destaca el apoyo de su familia y sus amigos que siempre lo acompañaron y que considera que son tan merecedores de la distinción como él: “En primer lugar, agradezco a mi familia, a mi madre que siempre me acompañó en los temas de comunicación; a mi padre que me acompañó en mis primeros años como pasante en su estudio jurídico; mi hermana que siempre me incentivó a romper miedos; Mi hermano Santiago, que siempre me demostró con su ejemplo que se puede hacer más. De ahí puedo hablar de mi amiga Alfonsina que me enseñó la sensibilidad de la vida; Lourdes que me enseñó que todo tiene una razón matemática y una razón lógica de ser; Julieta que me enseñó que las barreras que una persona tiene en la vida se pueden pasar por otro lado y que siempre se puede estar mejor; obviamente a Lisandro Palavecino que es una persona muy importante. Puedo mencionar profesores también, como el profesor Patricio González del Colegio Guillermina que me dio todas las herramientas necesarias para poder escribir con coherencia y con cohesión, y si no menciono a alguien no es porque los he olvidado sino porque son tantos que no terminaría jamás”.