La deserción escolar golpea a jóvenes de entre 15 y 17 años

Condición obligatoria

En Argentina, según la ley de Educación Nacional, la obligatoriedad escolar se extiende desde los cuatro años hasta la finalización de la escuela secundaria. De acuerdo con datos del Censo 2022, el país está muy cerca de alcanzar la educación primaria universal entre los niños de 4 y 14 años, pero la asistencia disminuye en la secundaria entre los adolescentes de entre 15 y 17 años. El número de personas que no asiste a clases crece en la franja que va desde 18 a los 24 años. Tucumán no es la excepción tampoco en este punto. Según el informe recientemente publicado, hay 57.813 adultos jóvenes que no concurren a ningún establecimiento. De ellos, el 32 % tiene el secundario incompleto.