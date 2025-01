Arranque adverso para los argentinos en el Australian Open

En la rama masculina, no antes de las 22:10, Francisco Cerúndolo (31°) tendrá un duro duelo ante el kazajo Alexander Bublik (37°), y Camilo Ugo Carabelli (94°) jugará contra el estadounidense Learner Tien (121°). No antes de las 23:30, Francisco Comesaña (85°) se medirá con el alemán Daniel Altmaier (101°), y Facundo Díaz Acosta (73°) hará lo propio con el belga Zizou Bergs (60°). Por su parte, ya en la madrugada del martes (no antes de las una), Tomás Etcheverry (38°) jugará contra el italiano Flavio Cobolli (32°), y Federico Coria (96°) hará lo propio contra el estadounidense Tristan Boyer (136°).