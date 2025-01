Boca y River quieren hacer una temporada histórica

En Boca, en menos de veinticuatro horas quedaron ridículas todas las burlas al llamado “Consejo del Mate” y al presidente Juan Román Riquelme con fichajes de lujo y variados. Desde el ex Independiente Alan Velasco como promesa de desequilibrio a la experiencia del español Ander Herrera y chileno de Huracán Williams Alarcón, uno de los mejores en nuestra Liga en la última temporada, aunque tal vez no tenga puesto en el once titular. No es igual tener como reserva a Alarcón que a un pibe todavía “no terminado”, como quedó claro la última temporada. Se supone que a Boca le está faltando un arquero para completar un plantel con el que Fernando Gago no tendrá excusas, aunque todavía se precisará tiempo para que un grupo de figuras termine siendo un equipo.