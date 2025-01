Venezuela, la de Maduro, no es un país normal

Y menos lo será a partir de ahora que se muestra al mundo. Y dentro de casa, a un “presidente” que no puede ni podrá exhibir títulos que avalen esa condición, resultado de unos comicios de julio de 2024 que le fueron demasiado adversos. El contrincante Edmundo González Urrutia -que arrasó con los votos obtenidos (67%)- no pudo ser consagrado como debió haber sucedido. Atentó contra ello un enjambre de avispas políticas chavistas que clavaron los aguijones en todo el tejido social y político del país sudamericano. Aguijones que desconocían la contundencia de los números electorales y las actas que distintos medios del mundo constataron. En su lugar se montó una parafernalia lindante con lo grotesco en términos políticos. Todo el mundo requería que se publicasen las actas electorales y éstas no aparecían. La única constancia de la expresión voluntaria de los venezolanos en las urnas. No podía haber otras. El empecinamiento de Maduro y el de sus fieles y constantes acólitos se empeñaron en hacer trizas los resultados electorales reales suplantándolos por dibujados guarismos. Éstos posibilitaron -a todas luces inventados- el mismo rastro del que las hizo y la proclamación ilegal.